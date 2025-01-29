Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, кто был самым опасным соперником в течение его профессиональной карьеры. Слова нашего спортсмена цитирует SecondOut:

"Слушайте, я уважаю Фьюри. Он большой человек, думаю, он дал мне самый тяжелый бой. Но самым опасным был Чисора. Очень крепкий парень. Дерек – правая рука, левая рука, я хотел блокировать... но подумал: "О Боже, уходи, это опасно" – сказал Усик.