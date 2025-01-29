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The Ring обновили рейтинг лучших легковесов мира, у украинцев высокие позиции
Очень достойно
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное боксерское издание The Ring обновило список лучших представителей легкого веса. Лидирующую позицию занимает чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис, вторым идет чемпион по версии IBF Василий Ломаченко, а ТОП-3 замыкает обладатель титула WBC Шакур Стивенсон.
Денис Беринчик, чемпион по версии WBO, занимает лишь шестое место в списке лучших.
Рейтинг The Ring:
1. Джервонта Дэвис
2. Василий Ломаченко
3. Шакур Стивенсон
4. Уильям Сепеда
5. Кейшон Дэвис
6. Денис Беринчик
7. Реймонд Мураталла
8. Энди Крус
9. Фрэнк Мартин
10. Тевин Фармер
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