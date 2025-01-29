  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Паркер – о Фьюри: Если у тебя действительно нет мотивации двигаться дальше, то возвращаться не стоит
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паркер – о Фьюри: Если у тебя действительно нет мотивации двигаться дальше, то возвращаться не стоит

Бокс
Обновлено

Лучше и не скажешь

Паркер – о Фьюри: Если у тебя действительно нет мотивации двигаться дальше, то возвращаться не стоит

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель Новой Зеландии, супертяж Джозеф Паркер прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри объявить о завершении профессиональной карьеры.

"Тайсон сделал все в боксе. Он завоевал все пояса, заработал хорошие деньги. Тайсон добился всего, поэтому я думаю, что если у него по-прежнему остались страсть и желание тренироваться, а для этого нужно усердно работать и находиться вдали от семьи, то ему следует рассмотреть возвращение и бой с Энтони Джошуа. Это поединок, который все желают увидеть.

Но если он больше не хочет сразиться, то я считаю, что это нужно оставить. Если у тебя действительно нет мотивации двигаться дальше и пристрастия к тренировкам, то не стоит возвращаться и драться" – сказал Паркер.

Напомним, что ранее Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере.

По теме
yellow-arrow
The Ring обновили рейтинг лучших легковесов мира, у украинцев высокие позиции
yellow-arrow
Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере
yellow-arrow
Официально. Джейк Пол проведет следующий поединок с братом Логаном
Тайсон Фьюри Джозеф Паркер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости