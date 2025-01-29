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Паркер – о Фьюри: Если у тебя действительно нет мотивации двигаться дальше, то возвращаться не стоит
Лучше и не скажешь
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Представитель Новой Зеландии, супертяж Джозеф Паркер прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри объявить о завершении профессиональной карьеры.
"Тайсон сделал все в боксе. Он завоевал все пояса, заработал хорошие деньги. Тайсон добился всего, поэтому я думаю, что если у него по-прежнему остались страсть и желание тренироваться, а для этого нужно усердно работать и находиться вдали от семьи, то ему следует рассмотреть возвращение и бой с Энтони Джошуа. Это поединок, который все желают увидеть.
Но если он больше не хочет сразиться, то я считаю, что это нужно оставить. Если у тебя действительно нет мотивации двигаться дальше и пристрастия к тренировкам, то не стоит возвращаться и драться" – сказал Паркер.
Напомним, что ранее Усик назвал
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