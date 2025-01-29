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Жена Усика снова удивила поклонников волшебной фотосессией.

Бокс

Надо идти в модели

Жена Усика снова удивила поклонников волшебной фотосессией.

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка снялась в очередной для себя фотосессии. Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере.

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