Жена Усика снова удивила поклонников волшебной фотосессией.

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка снялась в очередной для себя фотосессии. Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере.