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Джейк Пол со своим братом Логаном примут участие в реалити-шоу вместо боя

Бокс

Постер оказался всего лишь раскруткой этого события

Джейк Пол со своим братом Логаном примут участие в реалити-шоу вместо боя

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, не будет драться с родным братом Логаном Полом 27 марта, пишет ESPN.

Напомним, что Джейк Пол опубликовал постер, на котором он изображён лицом к лицу со своим братом, из-за чего в СМИ прошёл слух об организации поединка.

Однако, по сведениям ESPN, звёздные братья примут участие в реалити-шоу, а постер является лишь раскруткой события.

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