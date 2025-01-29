Фрэнк Уоррен: Тайсон Фьюри завершил карьеру, это конец

Британский промоутер Фрэнк Уоррен ответил, вернется ли в профессиональный бокс его подопечный, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Он завершил карьеру. Это конец. Люди могут обсуждать это и иметь свою точку зрения, но единственное мнение, которое имеет значение — это мнение Тайсона.

Сейчас я не ожидаю, что он вернется. Если он не хочет возвращаться, значит, он счастлив и доволен своей жизнью, а если он счастлив, то и я счастлив", — цитирует Уоррена Seconds Out

