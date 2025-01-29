Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрэнк Уоррен: Тайсон Фьюри завершил карьеру, это конец
Промоутер высказался на тему ухода своего подопечного на пенсию
Фото: Getty Images
Британский промоутер Фрэнк Уоррен ответил, вернется ли в профессиональный бокс его подопечный, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО).
"Он завершил карьеру. Это конец. Люди могут обсуждать это и иметь свою точку зрения, но единственное мнение, которое имеет значение — это мнение Тайсона.
Сейчас я не ожидаю, что он вернется. Если он не хочет возвращаться, значит, он счастлив и доволен своей жизнью, а если он счастлив, то и я счастлив", — цитирует Уоррена Seconds Out
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Барселона - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ещё один в тёплые края. Степаненко согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги
- Английский клуб провел переговоры с Динамо по трансферу Бражко
- Жена Усика снова удивила поклонников волшебной фотосессией.
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000