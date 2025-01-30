WBO назвала следующего соперника для Теофимо Лопеса

Всемирная боксёрская организация (WBO) постановила, что действующий обладатель титула в первом полусреднем весе Теофимо Лопес обязан защитить свой пояс в бою против победителя противостояния между Джеком Кэттероллом и Арнольдом Барбосой-младшим, который состоится 15 февраля в Манчестере (Англия). Об этом пишет портал Boxing Scene.

Напомним, Лопес свой последний бой проводил в июне 2024 года, где он победил единогласным решением судей Стива Клаггетта.

На счету Лопеса 22 проведённых поединка, в 21 из них он одержал победы (13 досрочно).