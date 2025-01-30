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WBO назвала следующего соперника для Теофимо Лопеса
Он определится 15 февраля
Всемирная боксёрская организация (WBO) постановила, что действующий обладатель титула в первом полусреднем весе Теофимо Лопес обязан защитить свой пояс в бою против победителя противостояния между Джеком Кэттероллом и Арнольдом Барбосой-младшим, который состоится 15 февраля в Манчестере (Англия). Об этом пишет портал Boxing Scene.
Напомним, Лопес свой последний бой проводил в июне 2024 года, где он победил единогласным решением судей Стива Клаггетта.
На счету Лопеса 22 проведённых поединка, в 21 из них он одержал победы (13 досрочно).
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