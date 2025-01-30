  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. WBO назвала следующего соперника для Теофимо Лопеса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WBO назвала следующего соперника для Теофимо Лопеса

Бокс

Он определится 15 февраля

WBO назвала следующего соперника для Теофимо Лопеса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксёрская организация (WBO) постановила, что действующий обладатель титула в первом полусреднем весе Теофимо Лопес обязан защитить свой пояс в бою против победителя противостояния между Джеком Кэттероллом и Арнольдом Барбосой-младшим, который состоится 15 февраля в Манчестере (Англия). Об этом пишет портал Boxing Scene.

Напомним, Лопес свой последний бой проводил в июне 2024 года, где он победил единогласным решением судей Стива Клаггетта.

На счету Лопеса 22 проведённых поединка, в 21 из них он одержал победы (13 досрочно).

По теме
yellow-arrow
Фрэнк Уоррен: Тайсон Фьюри завершил карьеру, это конец
yellow-arrow
Джейк Пол со своим братом Логаном примут участие в реалити-шоу вместо боя
yellow-arrow
Жена Усика снова удивила поклонников волшебной фотосессией.
WBO
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости