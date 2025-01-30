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Чисора – о Фьюри: Просто хочет покурить траву и чтобы его оставили в покое
Совершенно нормальное желание
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора прокомментировал решение своего соотечественника Тайсона Фьюри объявить о завершении карьеры.
"Честно говоря, Фьюри просто хочет покурить траву и чтобы его, черт возьми, оставили в покое. Вот почему он завершил карьеру. Тайсон курит траву. Когда он перестанет курить траву, Тайсон вернется и подерется. Вот и все больше ничего.
Он наслаждается жизнью и выпивкой. Удачи ему. Просто оставьте его в покое. Тайсон вернется, когда вернется. Просто оставьте его в покое. Разрешите этому парню жить в мире и наслаждаться временем с его детьми" – сказал Дерек.
Напомним, что ранее WBO
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