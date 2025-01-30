Экс-соперник Кличко вызывает Уайлдера на бой

Американский супертяж Шеннон Бриггс готов снова выйти на ринг и сразиться против своего соотечественника Деонтея Уайлдера. Слова легенды бокса цитирует DAZN:

"Я слышал, что Деонтей Уайлдер также намерен вернуться на ринг. Если мы проведем поединок в Алабаме, это будет невероятное сражение. Встретимся в марте. Именно на эту дату планирую свое возвращение. Я слышал, что он собирается вернуться весной.

Кто-то решил, что я ушел на пенсию, но это неправда. Со мной просто никто не хотел драться, они все боялись выходить на ринг" – сказал Шэннон.