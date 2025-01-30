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Беринчик: У нас на столе было сражение с Шакуром, но он отказался
Странный поступок
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик поделился своими планами на ближайшее будущее. Его слова цитирует The Toma Todito Boxing Show:
– Какие у вас планы в случае успешной защиты пояса против Кейшона Дэвиса – объединение титулов или денежное сражение?
– У меня было и объединение титулов, и денежное сражение. Это с Шакуром Стивенсоном. Мы согласились сразиться с ним 21 февраля в Саудовской Аравии, но он отказался. Но предложение было. Хорошие деньги, и объединение, и хороший боец – сказал Беринчик.
Напомним, что экс-соперник Кличко
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