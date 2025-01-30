Беринчик: У нас на столе было сражение с Шакуром, но он отказался

Чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик поделился своими планами на ближайшее будущее. Его слова цитирует The Toma Todito Boxing Show:

– Какие у вас планы в случае успешной защиты пояса против Кейшона Дэвиса – объединение титулов или денежное сражение?

– У меня было и объединение титулов, и денежное сражение. Это с Шакуром Стивенсоном. Мы согласились сразиться с ним 21 февраля в Саудовской Аравии, но он отказался. Но предложение было. Хорошие деньги, и объединение, и хороший боец ​​– сказал Беринчик.