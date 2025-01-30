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Чисора нашел следующего соперника для Джошуа
Боксерская сваха
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, кто может стать следующим соперником для его соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).
"Я думаю, что Эй Джей знает, что хочет делать. Я бы хотел, чтобы он подрался с Деонтеем Уайлдером. Мы хотим увидеть это сражение на O2 Arena в Лондоне.
Если Фьюри не вернется, то летом Джошуа нужно сразиться с Уайлдером, а затем получить реванш с Даниэлем Дюбуа. После этого можно подраться с Джозефом Паркером или кем угодно. Идея для Эй Джея состоит в том, чтобы стать трехкратным чемпионом мира. Так что нам необходимо подтолкнуть его к этому. Это то, чего он хочет" – сказал Дерек.
Напомним, что экс-
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