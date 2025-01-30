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Паркер после победы над Дюбуа хочет сразиться за звание абсолюта
Приличные замашки
Boxing Scene
Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, что после победы над чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) планирует выйти на бой за звание абсолютного чемпиона. Его слова цитирует BOXING NOW:
"Думаю, кто-то говорил, что победитель этого боя может получить шанс сразиться с Усиком. Итак, если я выиграю, или когда я выиграю, то у меня будет классная и отличная возможность провести бой за звание абсолютного чемпиона.
Но ты никогда не можешь знать заранее. У бокса все всегда меняется, планы всегда меняются. И тебе нужно просто все принять и действовать согласно тому, что сейчас перед тобой" - сказав Джозеф.
Напомним, что ранее Чисора
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