Паркер после победы над Дюбуа хочет сразиться за звание абсолюта

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, что после победы над чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) планирует выйти на бой за звание абсолютного чемпиона. Его слова цитирует BOXING NOW:

"Думаю, кто-то говорил, что победитель этого боя может получить шанс сразиться с Усиком. Итак, если я выиграю, или когда я выиграю, то у меня будет классная и отличная возможность провести бой за звание абсолютного чемпиона.

Но ты никогда не можешь знать заранее. У бокса все всегда меняется, планы всегда меняются. И тебе нужно просто все принять и действовать согласно тому, что сейчас перед тобой" - сказав Джозеф.