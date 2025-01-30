  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Паркер после победы над Дюбуа хочет сразиться за звание абсолюта
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паркер после победы над Дюбуа хочет сразиться за звание абсолюта

Бокс
Обновлено

Приличные замашки

Паркер после победы над Дюбуа хочет сразиться за звание абсолюта

Boxing Scene

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, что после победы над чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) планирует выйти на бой за звание абсолютного чемпиона. Его слова цитирует BOXING NOW:

"Думаю, кто-то говорил, что победитель этого боя может получить шанс сразиться с Усиком. Итак, если я выиграю, или когда я выиграю, то у меня будет классная и отличная возможность провести бой за звание абсолютного чемпиона.

Но ты никогда не можешь знать заранее. У бокса все всегда меняется, планы всегда меняются. И тебе нужно просто все принять и действовать согласно тому, что сейчас перед тобой" - сказав Джозеф.

Напомним, что ранее Чисора нашел следующего соперника для Джошуа.

По теме
yellow-arrow
Дюбуа убеждает, что в реванше с Усиком он будет другим
yellow-arrow
Чисора нашел следующего соперника для Джошуа
yellow-arrow
Беринчик: У нас на столе было сражение с Шакуром, но он отказался
Джозеф Паркер Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости