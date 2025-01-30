Дюбуа убеждает, что в реванше с Усиком он будет другим

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) уверяет, что в случае организации боя-реванша против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) он изменит стиль и подход , по сравнению с их первым поединком. Слова британца цитирует talkSport:

"Усик? Это неважно. Какая разница, когда прошло столько времени. Вы видели, что я сделал со своими соперниками в последних поединках? Видели, как я победил их? – сказал Дюбуа.