Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райан Гарсия записался на допинг-тест накануне возвращения в ринг
Боксер почти готов к возвращению
Известный американский боксёр Райан Гарсия записался на допинг-тест Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Лэнс Пагмайр и Dailysports.net.
Такой шаг является последним на пути к запланированной серии из трёх поединков. Ожидается, что спортсмен вернётся в ринг в мае этого года. Его первым соперником должен стать бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро. Противостояние состоится под эгидой журнала The Ring.
Сейчас Райан отбывает годичную дисквалификацию. В его допинг-пробе был найден остарин. Решение приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.
Популярное сейчас
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника
- Магучих показала фото из отдыха в Андорре
- Хирн дал прогноз на поединок Беринчик-Дэвис
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки