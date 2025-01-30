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Райан Гарсия записался на допинг-тест накануне возвращения в ринг

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Боксер почти готов к возвращению

Райан Гарсия записался на допинг-тест накануне возвращения в ринг

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский боксёр Райан Гарсия записался на допинг-тест Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Лэнс Пагмайр и Dailysports.net.

Такой шаг является последним на пути к запланированной серии из трёх поединков. Ожидается, что спортсмен вернётся в ринг в мае этого года. Его первым соперником должен стать бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро. Противостояние состоится под эгидой журнала The Ring.

Сейчас Райан отбывает годичную дисквалификацию. В его допинг-пробе был найден остарин. Решение приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.

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