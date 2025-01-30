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Чемпион UFC хочет провести бой с Александром Усиком

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Боец уверен в своем превосходстве

Чемпион UFC хочет провести бой с Александром Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (12-2) готов провести поединок с чемпионом по версии WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).

"Я чемпион, поэтому хочу драться с чемпионом - с Усиком. Я чувствую, что могу действительно хорошо справиться.

Люди говорят о боксе. Бокс — один из моих самых сильных навыков. Я всегда проводил спарринги с опытными бойцами. Я выигрывал каждого, кто прекрасно дрался", — сказал Перейра.

Напомним, что уже 8 марта Перейра встретится с Магомедом Анкалаевым (19-1-1) в рамках UFC 313.

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Источник:
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Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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