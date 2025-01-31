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Промоутер Джошуа рассказал, кто из соперников может мотивировать британца

Бокс
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Достойные оппоненты

Промоутер Джошуа рассказал, кто из соперников может мотивировать британца

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, кто из соперников является приоритетным для его подопечного. Слова специалиста цитирует Ring Magazine:

"По-моему, те, кто действительно могут его мотивировать, – это Тайсон Фьюри и победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Мы еще будем сражаться. Эй Джей хочет боксировать. Он до сих пор любит этот спорт" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее Чисора нашел следующего соперника для Джошуа.

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