Промоутер Джошуа рассказал, кто из соперников может мотивировать британца

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, кто из соперников является приоритетным для его подопечного. Слова специалиста цитирует Ring Magazine:

"По-моему, те, кто действительно могут его мотивировать, – это Тайсон Фьюри и победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Мы еще будем сражаться. Эй Джей хочет боксировать. Он до сих пор любит этот спорт" – сказал Хирн.