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Альварес назвал бойцов, которые нравятся ему больше всех остальных
Известные имена
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, кто из боксеров современности нравится ему больше всего. Слова Канело цитирует The Ring:
"Мне нравятся многие боксеры – Райан Гарсия, Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис. И Александр Усик... он очень классный боксер. Я ему об этом сказал" – сказал Сауль.
Напомним, ранее промоутер Джошуа
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