Альварес назвал бойцов, которые нравятся ему больше всех остальных

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, кто из боксеров современности нравится ему больше всего. Слова Канело цитирует The Ring:

"Мне нравятся многие боксеры – Райан Гарсия, Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис. И Александр Усик... он очень классный боксер. Я ему об этом сказал" – сказал Сауль.