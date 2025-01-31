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Альварес назвал бойцов, которые нравятся ему больше всех остальных

Бокс
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Альварес назвал бойцов, которые нравятся ему больше всех остальных

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, кто из боксеров современности нравится ему больше всего. Слова Канело цитирует The Ring:

"Мне нравятся многие боксеры – Райан Гарсия, Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис. И Александр Усик... он очень классный боксер. Я ему об этом сказал" – сказал Сауль.

Напомним, ранее промоутер Джошуа рассказал, кто из соперников может мотивировать британца.

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Сауль Альварес
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