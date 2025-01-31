Паркер: После победы над Дюбуа будет сражение с Усиком

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, какие имеет планы на ближайшее будущее. Его слова цитирует talkSPORT Boxing:

"Я бы с радостью. Я одержу победу над Дюбуа, стану чемпионом мира, двукратным чемпионом, затем следующий бой будет с Усиком.

Если они не захотят использовать условия для реванша или если не будет других боев, которые Queensbury и Спенсер Браун захотят организовать. Но я чувствую, что победитель этого боя, вероятно, будет сражаться с Усиком" – сказал Паркер.