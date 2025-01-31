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Паркер: После победы над Дюбуа будет сражение с Усиком

Бокс
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Грандиозные планы

Паркер: После победы над Дюбуа будет сражение с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, какие имеет планы на ближайшее будущее. Его слова цитирует talkSPORT Boxing:

"Я бы с радостью. Я одержу победу над Дюбуа, стану чемпионом мира, двукратным чемпионом, затем следующий бой будет с Усиком.

Если они не захотят использовать условия для реванша или если не будет других боев, которые Queensbury и Спенсер Браун захотят организовать. Но я чувствую, что победитель этого боя, вероятно, будет сражаться с Усиком" – сказал Паркер.

Напомним, что ранее Альварес назвал бойцов, которые нравятся ему больше всего.

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