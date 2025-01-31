Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паркер: После победы над Дюбуа будет сражение с Усиком
Грандиозные планы
Getty Images/Global Images Ukraine
Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, какие имеет планы на ближайшее будущее. Его слова цитирует talkSPORT Boxing:
"Я бы с радостью. Я одержу победу над Дюбуа, стану чемпионом мира, двукратным чемпионом, затем следующий бой будет с Усиком.
Если они не захотят использовать условия для реванша или если не будет других боев, которые Queensbury и Спенсер Браун захотят организовать. Но я чувствую, что победитель этого боя, вероятно, будет сражаться с Усиком" – сказал Паркер.
Напомним, что ранее Альварес
Популярное сейчас
- Динамо выиграло первый матч в ЛЕ почти за 4 года
- "Стерильный контроль и случайный гол". Динамо – РФШ. Обзор послематчевой латвийской прессы
- Довбик – один из худших, Яремчуку хватило 13 минут для ассиста, 1 пас Кащука. Оценки украинцев
- Промоутер Ломаченко рассказал, как поражение от Хэйни повлияло на карьеру украинца
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon