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Джозеф Паркер: Одержу победу в бою с Дюбуа, а потом встречусь с Усиком

Бокс

Боксер высказался о планах на будущее

Джозеф Паркер: Одержу победу в бою с Дюбуа, а потом встречусь с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский боксёр Джозеф Паркер ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с украинцем Александром Усиком. 22 февраля Паркер проведёт бой с британцем Дэниэлем Дюбуа.

"Поединок с Усиком? Я бы с радостью. Я одержу победу в бою с Дюбуа, стану чемпионом, двукратным чемпионом, а потом встречусь с Усиком. Мне кажется, что победитель нашего боя сразится с Усиком", — сказал Паркер на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

В общей сложности на счету Паркера 35 побед и три поражения. В активе Усика 23 победы в 23 поединках.

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