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Сергей Богачук рассказал, с кем может провести следующий бой
Уже есть несколько претендентов
boxingscene.com
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 KO) рассказал, с кем проведет свой следующий бой.
- В сети просочилась новость, что WBC обязала вас провести бой с победителем пары Мадримов-Ортис? Является ли правдивой эта новость?
- Расскажу по порядку. После победы в своем заключительном бою против Ишмаэля Дэвиса я стал официальным претендентом на основной пояс чемпиона мира по версии WBC.
Им сейчас владеет Себастьян Фундора, который почти год не проводил бои. Насколько я понимаю их позицию, в WBC хотели бы, чтобы действующий чемпион провел промежуточный бой. Далее он либо будет проводить обязательную защиту, либо Фундора оставит пояс. По правилам организации, я сейчас являюсь официальным претендентом. Вот такая ситуация сложилась.
- Бой против победителя пары Ортис-Мадримов — маловероятен сейчас?
- Возможно, мне устроят бой с победителем пары Ортис-Мадримов. Не могу ответить сразу, потому что с промоутером ждем развития событий. У меня уже были подобные ситуации, когда все менялось за несколько недель до боя и подобное в боксе бывает. Говоря о потенциальных поединках с вышеупомянутыми боксерами, то мне оба эти боя достаточно интересны.
- Какие у вас планы на 2025 год?
- Хотелось бы таки побоксировать за титул чемпиона мира WBC. Не имеет значения с кем из тройки боксеров Мадримов-Ортис-Фундора. Все они хорошо мне знакомы и я готов выйти в ринг с каждым из этих бойцов.
Здесь, в США, за годы карьеры местная публика меня уже знает, на мои бои приходят болельщики и хочется демонстрировать качественный, яркий бокс. Мои цели - громкие бои, сильные соперники, завоеванные титулы, - сказал Богачук.
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