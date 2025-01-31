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Энди Руис: Погнали, я готов драться

Бокс
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Боксер готов вернуться в ринг

Энди Руис: Погнали, я готов драться

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Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис готов вернуться в ринг.

На своей странице в соцсети боксер сообщил, что восстановился после травмы руки и спросил у подписчиков, с кем ему следует встретиться в следующем бою.

"Только что получил зеленый свет от врача. Погнали, я готов драться. С кем мне следует подраться в этом году?" - написал Руис на своей странице в Instagram.

Напомним, что последний бой Руис провел в августе прошлого года против Джаррелла Миллера. Их поединок закончился ничьей решением большинства судей.

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Энди Руис
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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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