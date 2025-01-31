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Энди Руис: Погнали, я готов драться
Боксер готов вернуться в ринг
Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис готов вернуться в ринг.
На своей странице в соцсети боксер сообщил, что восстановился после травмы руки и спросил у подписчиков, с кем ему следует встретиться в следующем бою.
"Только что получил зеленый свет от врача. Погнали, я готов драться. С кем мне следует подраться в этом году?" - написал Руис на своей странице в Instagram.
Напомним, что последний бой Руис провел в августе прошлого года против Джаррелла Миллера. Их поединок закончился ничьей решением большинства судей.
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