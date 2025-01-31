Энди Руис: Погнали, я готов драться

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис готов вернуться в ринг.

На своей странице в соцсети боксер сообщил, что восстановился после травмы руки и спросил у подписчиков, с кем ему следует встретиться в следующем бою.

"Только что получил зеленый свет от врача. Погнали, я готов драться. С кем мне следует подраться в этом году?" - написал Руис на своей странице в Instagram.

Напомним, что последний бой Руис провел в августе прошлого года против Джаррелла Миллера. Их поединок закончился ничьей решением большинства судей.