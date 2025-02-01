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Александр Красюк: Тайсон Фьюри может вернуться

Бокс

Не исключено

Александр Красюк: Тайсон Фьюри может вернуться

Фото: kamp-sport.com

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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), рассказал, что думает о Тайсоне Фьюри (34-2-1, 24 КО), который объявил о завершении карьеры.

"Кажется, он в седьмой раз выходит на пенсию, поэтому мы не можем доверять ему до конца. Лично я бы сказал, что на этот раз чувствую, что это 50/50.

Он звучит более серьезно, но я не могу быть на 100% уверен, что он навсегда покинул ринг. У меня есть ощущение, что он может вернуться", — сказал Красюк.

Напомним, что в 2024 году Фьюри дважды проиграл Александру Усику.

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Александр Красюк
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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