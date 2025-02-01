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Промоутер Усика не исключает поединка против Кличко

Бокс
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Шутка, которая затянулась

Промоутер Усика не исключает поединка против Кличко

Фото: Getty Images

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Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк не исключает возможность организации боя своего подопечного против Владимира Кличко.

"Во-первых, Усик не готов завершить карьеру. Во-вторых, мы не знаем, что будет дальше. Многое зависит от боя Дюбуа – Паркер. В-третьих, мы слышали от СМИ, что Владимир Кличко хочет стать самым возрастным чемпионом мира в истории, побить рекорд другой легенды - Джорджа Формана.

Решение не принято, это просто мечта, в каком-то смысле план, мысль. Мы слышали об этом от Его Величества Турки Аль аш-Шейха. Так что это тоже возможность и вариант. Вы видите, как многие варианты возможны после победы одного из упомянутых ребят" – сказал специалист.

Напомним, что ранее Красюк не исключил возвращения Фьюри на ринг.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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