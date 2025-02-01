Паркер рассказал о своих впечатлениях от реванша Усик-Фьюри

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер поделился своими впечатлениями от боя-реванша между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).

"Это было близкое сражение, я это видел собственными глазами. Возможно, я немного предвзято оцениваю этот бой, ведь Тайсон мой близкий друг. Судьи в этот раз решили, что Усик больше доминировал. Первое сражение также было захватывающим. Оба бойца делали свои вещи и тоже пропускали удары. Это все же бокс" – цитирует слова Паркера издание talkSport.