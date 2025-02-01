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Хижняк отреагировал на ракетный удар россиян по Полтаве. Фото
Ублюдки планеты
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк отреагировал на террористический удар российских окупантов по его родному городу Полтава. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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