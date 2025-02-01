Красюк прокомментировал возможность возвращения Усика в крузеры

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, может ли его подопечный вернуться в первый тяжелый вес. Его слова цитирует The Ring.

– Дальше для Александра Усика – отдых, он будет проводить время с семьей, наслаждаться жизнью, и в течение определенного периода времени мы придумаем кое-что интересное.

– Как вы думаете, есть ли шансы, что он снова будет боксировать?

– Он еще не готов уйти на пенсию.

– Да, всегда ходят разговоры о его переходе в первый тяжелый вес. Как вы думаете, это реалистично?

– Это один из вариантов. Он принимает решение и один из вариантов – вернуться в первый тяжелый вес. Разумно ли это? Или это благоразумно? Не знаю, трудно сказать. Но Усик никогда не делал рассудительных вещей. С начала его карьеры никто не верил, что он сможет стать кем-то достойным.

Я был его промоутером с момента его первого боя, и после четвертого боя я слышал, как люди говорили, что Усик не является особенным, что бойцы из ТОП-10 могли легко победить его. Но теперь мы видим, что этот парень стал абсолютным чемпионом в тяжелом и сверхтяжелом весе, поэтому мы не можем полагаться на чье-то мнение.