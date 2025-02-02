Менеджер Усика назвал приблизительную дату следующего поединка украинца

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас рассказал, когда его подопечный планирует возвращаться на ринг. Слова специалиста цитирует iFL.TV:

"Усик следующий бой проведет в середине или конце лета. Сейчас он отдыхает, потом ему нужно на тренировочный лагерь три месяца, и он будет готов. Поединок с победителем боя Паркер – Дюбуа – вариант номер один для Усика.

Реванш с Даниэлем Дюбуа имеет смысл, ведь здесь незавершенное дело. У многих до сих пор есть сомнения по первом бою в Варшаве. К тому же, если Дюбуа победит Паркера, то это будет поединок за звание абсолютного чемпиона, это прекрасно" – сказал он.