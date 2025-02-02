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Менеджер Усика назвал приблизительную дату следующего поединка украинца

Бокс
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Спойлер – чемпион не спешит возвращаться

Менеджер Усика назвал приблизительную дату следующего поединка украинца

Полісся

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас рассказал, когда его подопечный планирует возвращаться на ринг. Слова специалиста цитирует iFL.TV:

"Усик следующий бой проведет в середине или конце лета. Сейчас он отдыхает, потом ему нужно на тренировочный лагерь три месяца, и он будет готов. Поединок с победителем боя Паркер – Дюбуа – вариант номер один для Усика.

Реванш с Даниэлем Дюбуа имеет смысл, ведь здесь незавершенное дело. У многих до сих пор есть сомнения по первом бою в Варшаве. К тому же, если Дюбуа победит Паркера, то это будет поединок за звание абсолютного чемпиона, это прекрасно" – сказал он.

Напомним, что ранее Красюк прокомментировал возможность возвращения Усика в крузеры.

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