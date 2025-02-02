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Усик с юмором поздравил своего сына с днем рождения. Фото
Родительская любовь
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен с юмором поздравил своего сына Кирилла с днем рождения. Соответствующий снимок Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее менеджер Усика
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