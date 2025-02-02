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Климас: Никому нельзя верить в то, что делает Тайсон Фьюри
Похоже на этот раз он серьезно
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) объявить о завершении карьеры. Его слова цитирует iFL TV:
"Никому нельзя верить в то, что делает Тайсон Фьюри. Почему я должен верить в это? Он лучше знает, что делает" – сказал Климас.
Напомним, что Фьюри объявил о завершении карьеры после поражения в поединке-реванше против Александра Усика (23-0; 14 КО) 21 декабря в Саудовской Аравии.
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