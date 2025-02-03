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Стало известно, кто может стать следующим соперником для Джошуа

Бокс
Обновлено

Промежуточный бой

Стало известно, кто может стать следующим соперником для Джошуа

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный промоутер Бен Шалом сообщил, что британский супертяж Энтони Джошуа проведет свой следующий поединок против представителя Демократической республики Конго Мартина Баколе. Его слова цитирует talkSPORT:

"Они почти договорились. Скоро все узнаете. Мы отправляемся в Африку, бой состоится в ДР Конго" – сказал специалист.

Напомним, что свой последний поединок Джошуа провел 21 сентября против Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) и проиграл ему нокаутом в 5 раунде.

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