Стало известно, кто может стать следующим соперником для Джошуа

Известный промоутер Бен Шалом сообщил, что британский супертяж Энтони Джошуа проведет свой следующий поединок против представителя Демократической республики Конго Мартина Баколе. Его слова цитирует talkSPORT:

"Они почти договорились. Скоро все узнаете. Мы отправляемся в Африку, бой состоится в ДР Конго" – сказал специалист.

Напомним, что свой последний поединок Джошуа провел 21 сентября против Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) и проиграл ему нокаутом в 5 раунде.