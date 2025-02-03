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Усик: Я не хочу становиться футболистом
Комментарий чемпиона
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, хотел бы после завершения боксерской карьеры попробовать себя в профессиональном футболе. Слова нашего спортсмена цитирует Forbes:
– Вы заявляли, что хотите стать футболистом, подписали контракт с ФК "Полесье". Какая здесь часть шоу?
– Я не хочу становиться футболистом. В этой истории все правда, но и 99% шоу. Впрочем, когда буду играть за "Полесье", подготовлюсь и забью красивый гол, который станет голом года в Украине.
Возможно, это будет гол в ворота киевского "Динамо", за которое я болею с детства. "Полесье" позволило мне исполнить детскую мечту, заключив со мной контракт.
Напомним, что ранее стало известно, кто
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