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Усик: Я не хочу становиться футболистом

Бокс
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Комментарий чемпиона

Усик: Я не хочу становиться футболистом

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, хотел бы после завершения боксерской карьеры попробовать себя в профессиональном футболе. Слова нашего спортсмена цитирует Forbes:

– Вы заявляли, что хотите стать футболистом, подписали контракт с ФК "Полесье". Какая здесь часть шоу?

– Я не хочу становиться футболистом. В этой истории все правда, но и 99% шоу. Впрочем, когда буду играть за "Полесье", подготовлюсь и забью красивый гол, который станет голом года в Украине.

Возможно, это будет гол в ворота киевского "Динамо", за которое я болею с детства. "Полесье" позволило мне исполнить детскую мечту, заключив со мной контракт.

Напомним, что ранее стало известно, кто может стать следующим соперником Джошуа.

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