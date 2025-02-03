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Промоутер Усика отрицает возможность поединка против Кличко

Бокс

Наконец-то все понятно

Промоутер Усика отрицает возможность поединка против Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк объяснил, что его подопечный никогда не выйдет на бой против легендарного Владимира Кличко.

"Для ясности: я никогда не упоминал даже о теоретической возможности боя двух украинских легенд – Усика и Кличко. Это невозможно" – написал Красюк на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее менеджер Усика назвал приблизительную дату следующего поединка украинца.

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