Промоутер Усика отрицает возможность поединка против Кличко

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк объяснил, что его подопечный никогда не выйдет на бой против легендарного Владимира Кличко.

"Для ясности: я никогда не упоминал даже о теоретической возможности боя двух украинских легенд – Усика и Кличко. Это невозможно" – написал Красюк на своей официальной странице в Instagram.