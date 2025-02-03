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Усик: Я критикую тех, кто пытается убить бокс
Наша задача его спасти
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своем отношении к любительскому и профессиональному боксу. Его слова цитирует Forbes:
"С чего вы взяли, что я критикую украинский бокс? Я критикую тех, кто пытается его убить. Раньше, когда я выступал в любительском спорте, все было хорошо. Теперь у федерации начались неприятные истории. Каждый тянет на себя одеяло, каждый хочет стать главным.
Больше всего от этого страдают боксеры. Я делаю все возможное для развития бокса сейчас и буду делать это в будущем. Я не хочу быть инвестором, я уже им являюсь. Если у меня все получится, то буду давать возможность спортсменам развиваться в украинском и мировом боксе" – сказал украинец.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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