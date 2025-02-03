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Директор Red-Bull: Хэмилтон в Ferrari даст отличные кассовые сборы
Несомненно это так
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Директор команды "Red-Bull" Кристиан Хорнер рассказал о своем впечатлении от перехода Льюиса Хэмилтона в команду "Феррари".
"Да, я видел несколько фотографий, думаю, Льюису идет. Это отличные новости для Формулы-1, Хэмилтон в Ferrari даст великолепные кассовые сборы. Это еще одна история, за ходом которой будет крайне интересно наблюдать. Думаю, в следующем сезоне нас будет ждать очень плотная борьба.
В чемпионате будет как минимум четыре конкурентоспособных команды, а прогноз можете сделать сами. McLaren будет очень сильный, как и Ferrari, Mercedes нужно многое доказывать. Так что сезон действительно может получиться эпохальным" – сказал он.
Напомним, что ранее президент "Мерседес"
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