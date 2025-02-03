Директор Red-Bull: Хэмилтон в Ferrari даст отличные кассовые сборы

Директор команды "Red-Bull" Кристиан Хорнер рассказал о своем впечатлении от перехода Льюиса Хэмилтона в команду "Феррари".

"Да, я видел несколько фотографий, думаю, Льюису идет. Это отличные новости для Формулы-1, Хэмилтон в Ferrari даст великолепные кассовые сборы. Это еще одна история, за ходом которой будет крайне интересно наблюдать. Думаю, в следующем сезоне нас будет ждать очень плотная борьба.

В чемпионате будет как минимум четыре конкурентоспособных команды, а прогноз можете сделать сами. McLaren будет очень сильный, как и Ferrari, Mercedes нужно многое доказывать. Так что сезон действительно может получиться эпохальным" – сказал он.