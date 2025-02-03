Усик рассказал, сколько стоит один его тренировочный лагерь

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, сколько стоит проведение одного тренировочного лагеря. Его слова цитирует Forbes:

"Тренировочный лагерь может стоить 500 000-700 000 долларов. Это большая экосистема: гонорары команды, спарринг-партнеров и всех вовлеченных в работу, аренда залов, спа-центров для восстановления, оплата питания, жилья, оборудования, транспорта при необходимости. Сейчас у нас в основном собственные автомобили, которые мы перевозим из Украины в тренировочные лагеря.

Есть динамические затраты, в том числе привлечение медицинских специалистов, производящих анализы и выводы. Бывают очень дорогими. Еще есть перенос боя. Так было накануне первого боя с Тайсоном Фьюри: было два тренировочных лагеря, которые обошлись примерно в 1 млн долларов" – сказал Усик.