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Теофимо Лопес готовится к бою за два пояса

Бокс

Его команда ведет переговоры

Теофимо Лопес готовится к бою за два пояса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса ведёт переговоры об объединительном поединке против действующего обладателя титула IBF в этом дивизионе Ричардсона Хитчинса.

По информации The Ring, этот бой может состояться в мае или июне 2025 года в рамках очередного вечера бокса из серии турниров Riyadh Season в Нью-Йорке (США), откуда родом оба бойца.

Напомним, Лопес свой последний бой проводил в июне 2024 года, где победил единогласным решением судей канадца Стива Клаггетта. В начале 2025 года Лопес подписал с саудитами контракт на проведение трёх последующих поединков, и первым из них может стать встреча с Хитчинсом.

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Теофимо Лопес
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