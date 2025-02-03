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Теофимо Лопес готовится к бою за два пояса
Его команда ведет переговоры
Команда чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса ведёт переговоры об объединительном поединке против действующего обладателя титула IBF в этом дивизионе Ричардсона Хитчинса.
По информации The Ring, этот бой может состояться в мае или июне 2025 года в рамках очередного вечера бокса из серии турниров Riyadh Season в Нью-Йорке (США), откуда родом оба бойца.
Напомним, Лопес свой последний бой проводил в июне 2024 года, где победил единогласным решением судей канадца Стива Клаггетта. В начале 2025 года Лопес подписал с саудитами контракт на проведение трёх последующих поединков, и первым из них может стать встреча с Хитчинсом.
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