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Усик рассказал, куда инвестирует заработанные на ринге деньги
Интересные секторы экономики
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, куда инвестирует заработанные на ринге деньги. Его слова цитирует Forbes:
– Инвестирую в недвижимость, строительство, автомобильный бизнес, сельское хозяйство и производство.
Вообще с детства нравится сельское хозяйство. Покупаю землю, выращиваю ягоды, есть озера. У меня есть партнер, это мой старший друг-фермер. Он приобщил меня к выращиванию голубики в Вышгороде, которая затем реализуется.
На озерах можно за деньги ловить рыбу, покупаться.
– Каков объем инвестиций в агросектор?
– Приблизительно $1,5 млн.
– Расскажите об автомобильном бизнесе.
– Это сеть шиномонтажных комплексов и импорт известных мировых брендов. Если есть возможность, я покупаю автомобили, которые в дальнейшем растут в цене. Больше не производимые становятся легендами. И потом иногда катаюсь на этих машинах. В этот бизнес также предложили пойти знакомые партнеры, - сказал Усик.
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