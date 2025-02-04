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Усик стал лучшим боксером 2024 года по версии американских боксерских журналистов

Бокс
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Усик стал лучшим боксером 2024 года по версии американских боксерских журналистов

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) стал лучшим боксером 2024 года по версии американских боксерских журналистов. Об этом сообщает BoxingScene.

На это звание также претендовали Артур Бетербиев, Даниэль Дюбуа, Зурдо Рамирес и Джесси Родригез.

Звание "Тренер года" досталось Роберту Гарсии. Лучшее сражение года – первый поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).

Напомним, ранее Усик рассказал, куда инвестирует заработанные на ринге деньги.

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