Усик стал лучшим боксером 2024 года по версии американских боксерских журналистов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) стал лучшим боксером 2024 года по версии американских боксерских журналистов. Об этом сообщает BoxingScene.

На это звание также претендовали Артур Бетербиев, Даниэль Дюбуа, Зурдо Рамирес и Джесси Родригез.

Звание "Тренер года" досталось Роберту Гарсии. Лучшее сражение года – первый поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).