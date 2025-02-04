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Усик стал лучшим боксером 2024 года по версии американских боксерских журналистов
Совершенно заслуженно
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) стал лучшим боксером 2024 года по версии американских боксерских журналистов. Об этом сообщает BoxingScene.
На это звание также претендовали Артур Бетербиев, Даниэль Дюбуа, Зурдо Рамирес и Джесси Родригез.
Звание "Тренер года" досталось Роберту Гарсии. Лучшее сражение года – первый поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).
Напомним, ранее Усик
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