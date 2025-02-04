Чисора рассказал, когда планирует уйти на спортивную пенсию

Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, когда планирует завершить с профессиональным боксом. Его слова цитирует The Sun:

"Все всегда говорят: "Завязывай, иди на пенсию, иди на пенсию". Но будем честны – никому нет дела. Это полная чушь. Когда мне говорят уйти на пенсию, потому что они как бы заботятся обо мне – это ложь.

Я забочусь о себе. Моим детям не безразлично. Единственные люди, которым действительно не все равно – это моя мама и мои дети. Я уйду на пенсию тогда, когда сам этого захочу. Никто мне не скажет: "Тебе пора уходить, тебе нужно сделать это". Нет, нет, нет, нет, нет, нет.

Я знаю, когда будет мое время вешать перчатки. И когда я это сделаю – они останутся там" – сказал Дерек.