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Чисора рассказал, когда планирует уйти на спортивную пенсию
Четко и ясно
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, когда планирует завершить с профессиональным боксом. Его слова цитирует The Sun:
"Все всегда говорят: "Завязывай, иди на пенсию, иди на пенсию". Но будем честны – никому нет дела. Это полная чушь. Когда мне говорят уйти на пенсию, потому что они как бы заботятся обо мне – это ложь.
Я забочусь о себе. Моим детям не безразлично. Единственные люди, которым действительно не все равно – это моя мама и мои дети. Я уйду на пенсию тогда, когда сам этого захочу. Никто мне не скажет: "Тебе пора уходить, тебе нужно сделать это". Нет, нет, нет, нет, нет, нет.
Я знаю, когда будет мое время вешать перчатки. И когда я это сделаю – они останутся там" – сказал Дерек.
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