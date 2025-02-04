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Рой Джонс назвал своего фаворита в поединке Джошуа-Уайлдер
Мнение опытного боксера
Фото: ISport
Рой Джонс-младший назвал своего фаворита в потенциальном поединке между британским супертяжем Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-4-1; 41 КО). Его слова цитирует iFL.TV:
"Это тяжелое сражение, но думаю, здесь больше шансов на победу у Джошуа. Все говорят, что Деонтей пробит и все такое, но Джошуа тоже довольно сильно пострадал. Но, например, в бою против Паркера Уайлдаер выглядел так, будто больше не хочет сражаться. Не знаю, мне действительно не понравилось его выступление. Так что посмотрим" – сказал Джонс.
Напомним, ранее Усик
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