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Рой Джонс назвал своего фаворита в поединке Джошуа-Уайлдер

Бокс
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Мнение опытного боксера

Рой Джонс назвал своего фаворита в поединке Джошуа-Уайлдер

Фото: ISport

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Рой Джонс-младший назвал своего фаворита в потенциальном поединке между британским супертяжем Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-4-1; 41 КО). Его слова цитирует iFL.TV:

"Это тяжелое сражение, но думаю, здесь больше шансов на победу у Джошуа. Все говорят, что Деонтей пробит и все такое, но Джошуа тоже довольно сильно пострадал. Но, например, в бою против Паркера Уайлдаер выглядел так, будто больше не хочет сражаться. Не знаю, мне действительно не понравилось его выступление. Так что посмотрим" – сказал Джонс.

Напомним, ранее Усик стал лучшим боксером 2024 года по версии американских боксерских журналистов.

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Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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