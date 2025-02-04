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Дюбуа показал кадры подготовки к поединку против Паркера. Фото
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Спортсмен готовится к защите своего титула 22 февраля в поединке против представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера. Соответствующий пост Дюбуа разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Чисора
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