Дюбуа показал кадры подготовки к поединку против Паркера. Фото

Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Спортсмен готовится к защите своего титула 22 февраля в поединке против представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера. Соответствующий пост Дюбуа разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Чисора рассказал , когда планирует уйти на спортивную пенсию.