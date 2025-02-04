Александр Красюк: Александр Усик на заслуженном отдыхе

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, завершит ли украинец карьеру.

"Александр отдыхает. Он на заслуженном отдыхе, проводит время с семьей, путешествует. У него четверо детей. Его дочка родилась, когда Александр был в тренировочном лагере перед боем в Фьюри в феврале, который потом перенесли на май. Поэтому он пытается наверстать все время, которое потерял в прошлом году и в начале этого года. Так что у него все хорошо. Он занимается обычными жизненными делами как отец и муж. Ничего особенного.

Усик не спешит возвращаться на ринг, он добился всего в боксе. Ему не за чем гнаться. Усик на вершине бокса. Так что это только его решение — продолжать или нет. Но он не готов завершить карьеру. Это маленький секрет, который я вам открою", — сказал Красюк для YouTube-каналу IFL TV.