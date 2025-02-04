  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе проведет защиту титулов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе проведет защиту титулов

Бокс

Уже известен соперник

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе проведет защиту титулов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (29-0, 26 KO) проведёт следующий поединок летом, пишет The Ring.

По данным ресурса, 15 июня Иноуэ возглавит боксёрский вечер в Лас-Вегасе (США), соперником станет первый номер рейтинга WBC мексиканец Дэвид Пикассо (31-0-1, 17 KO).

Напомним, что Наое Иноуэ ставал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионах.

По теме
yellow-arrow
Александр Красюк: Александр Усик на заслуженном отдыхе
yellow-arrow
Дюбуа показал кадры подготовки к поединку против Паркера. Фото
yellow-arrow
Рой Джонс назвал своего фаворита в поединке Джошуа-Уайлдер
Наоя Иноуэ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости