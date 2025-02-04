Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе проведет защиту титулов

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (29-0, 26 KO) проведёт следующий поединок летом, пишет The Ring.

По данным ресурса, 15 июня Иноуэ возглавит боксёрский вечер в Лас-Вегасе (США), соперником станет первый номер рейтинга WBC мексиканец Дэвид Пикассо (31-0-1, 17 KO).

Напомним, что Наое Иноуэ ставал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионах.