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Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе проведет защиту титулов
Уже известен соперник
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (29-0, 26 KO) проведёт следующий поединок летом, пишет The Ring.
По данным ресурса, 15 июня Иноуэ возглавит боксёрский вечер в Лас-Вегасе (США), соперником станет первый номер рейтинга WBC мексиканец Дэвид Пикассо (31-0-1, 17 KO).
Напомним, что Наое Иноуэ ставал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионах.
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