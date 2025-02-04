Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес и Джейк Пол могут провести бой
Стороны не спешат с переговорами
фото - boxingscene.com
Чемпион мира WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) может провести бой с блогером и боксером Джейком Полом.
Как пишет инсайдер Джулиус Джулианис сообщает, что следующим соперником Канело станет Джейк Пол. Ивент будет организовывать CaneloPromotions и MVP&PBC, поединок может пройти в мае.
Ранее сообщалось, что Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд договорились о поединке в сентябре.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Квалификация к Евро-2026 по футзалу. Украина – Германия 9:0. Это было мощно
- Трабзонспор положил глаз на очередного игрока Шахтера
- Жена Забарного продержалась 10 секунд, пытаясь повторить челлендж мужа
- Менеджер Усика назвал приблизительную дату следующего поединка украинца
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000