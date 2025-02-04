Сауль Альварес и Джейк Пол могут провести бой

Чемпион мира WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) может провести бой с блогером и боксером Джейком Полом.

Как пишет инсайдер Джулиус Джулианис сообщает, что следующим соперником Канело станет Джейк Пол. Ивент будет организовывать CaneloPromotions и MVP&PBC, поединок может пройти в мае.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд договорились о поединке в сентябре.