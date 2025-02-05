Джозеф Паркер: Теперь я стал лучшим бойцом

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер высказался о предстоящем поединке против действующего чемпиона мира по версии IBF британца Даниэля Дюбуа.

"Теперь я стал лучшим бойцом, потому что я стал лучшим мужем и отцом. Мне кажется, что, когда у вас прекрасная семейная жизнь, это переходит и в вашу боксёрскую жизнь. Если ваша семейная жизнь не ладится, ваши тренировочные сборы тоже не будут ладиться. Но если все хорошо, это помогает вашей энергии и энергии всех окружающих вас людей. Как вы можете видеть у нас в спортзале, мы все подпитываемся энергией друг друга, и каждый хочет видеть, как все преуспевают. Это прекрасная среда", — приводит слова Паркера Boxing Scene.

Напомним, бой между Паркером и Дюбуа состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.