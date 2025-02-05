  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джозеф Паркер: Теперь я стал лучшим бойцом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джозеф Паркер: Теперь я стал лучшим бойцом

Бокс

Боксер высказался о предстоящем бое с Даиэлем Дюбуа

Джозеф Паркер: Теперь я стал лучшим бойцом

Boxing Scene

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер высказался о предстоящем поединке против действующего чемпиона мира по версии IBF британца Даниэля Дюбуа.

"Теперь я стал лучшим бойцом, потому что я стал лучшим мужем и отцом. Мне кажется, что, когда у вас прекрасная семейная жизнь, это переходит и в вашу боксёрскую жизнь. Если ваша семейная жизнь не ладится, ваши тренировочные сборы тоже не будут ладиться. Но если все хорошо, это помогает вашей энергии и энергии всех окружающих вас людей. Как вы можете видеть у нас в спортзале, мы все подпитываемся энергией друг друга, и каждый хочет видеть, как все преуспевают. Это прекрасная среда", — приводит слова Паркера Boxing Scene.

Напомним, бой между Паркером и Дюбуа состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
"Некоторые люди за это платят, а я получаю это бесплатно", - Усик рассказал о дружбе с президентом Полесья
yellow-arrow
Сауль Альварес и Джейк Пол могут провести бой
yellow-arrow
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе проведет защиту титулов
Джозеф Паркер Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости