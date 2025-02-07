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Теренс Кроуфорд: Я шокирую мир

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Боксер высказался о предстоящем поединке с Саулем Альваресом

Теренс Кроуфорд: Я шокирую мир

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион в суперлёгком (до 63,5 кг) и полусреднем дивизионах (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд отреагировал на недавнее сообщение председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

Ранее тот заявил, что мексиканец Сауль Альварес подписал контракт на четыре поединка с его компанией. Инсайдер Майк Коппингер добавил, что один из боёв мексиканца будет с Кроуфордом.

"Жду бой с Канело в сентябре и собираюсь шокировать мир", — написал Теренс на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Альвареса к настоящему моменту 66 поединков, в которых он одержал 62 победы, потерпел два поражения и ещё два боя свёл вничью. В активе Кроуфорда 41 победа в 41 поединке.

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