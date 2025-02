Дерек Чисора оказался тяжелее Отто Валлина

Сегодня, 7 февраля в Манчестере (Англия) состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, где главным событием станет бой по версии IBF между экс-претендентом на титул чемпиона мира британцем Дереком Чисорой и шведским тяжеловесом Отто Валлиным.

Результаты взвешивания:

Дерек Чисора – 117,4 кг

Отто Валлин – 108,4 кг.

Напомним, Чисора свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он победил единогласным решением судей своего соотечественника Джо Джойса.

⚖️ Derek Chisora vs Otto Wallin weigh-in results:



???????? Derek Chisora - 259.7lbs

???????? Otto Wallin - 239.1lbs



✅ All set for the heavyweight clash tomorrow night. pic.twitter.com/ZDOXZMYzhU