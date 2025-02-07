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Дерек Чисора оказался тяжелее Отто Валлина

Бокс

Дерек имеет солидный перевес над соперником

Дерек Чисора оказался тяжелее Отто Валлина

independent.co.uk / РА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 февраля в Манчестере (Англия) состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, где главным событием станет бой по версии IBF между экс-претендентом на титул чемпиона мира британцем Дереком Чисорой и шведским тяжеловесом Отто Валлиным.

Результаты взвешивания:

Дерек Чисора – 117,4 кг

Отто Валлин – 108,4 кг.

Напомним, Чисора свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он победил единогласным решением судей своего соотечественника Джо Джойса.

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Дерек Чисора Отто Валлин
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