Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дерек Чисора оказался тяжелее Отто Валлина
Дерек имеет солидный перевес над соперником
independent.co.uk / РА
Сегодня, 7 февраля в Манчестере (Англия) состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, где главным событием станет бой по версии IBF между экс-претендентом на титул чемпиона мира британцем Дереком Чисорой и шведским тяжеловесом Отто Валлиным.
Результаты взвешивания:
Дерек Чисора – 117,4 кг
Отто Валлин – 108,4 кг.
Напомним, Чисора свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он победил единогласным решением судей своего соотечественника Джо Джойса.
⚖️ Derek Chisora vs Otto Wallin weigh-in results:— Ring Magazine (@ringmagazine) February 7, 2025
???????? Derek Chisora - 259.7lbs
???????? Otto Wallin - 239.1lbs
✅ All set for the heavyweight clash tomorrow night. pic.twitter.com/ZDOXZMYzhU
Популярное сейчас
- Спортинг снижает цену на Дьёкереша: 3 клуба продолжают борьбу за его подписание
- ПСЖ ищет нового основного голкипера
- Отец Романа Яремчука трудоустроился в тренерском штабе клуба Второй лиги
- Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе проведет защиту титулов
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи