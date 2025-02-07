  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джейк Пол высмеял Сауля Альвареса в соцсетях
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джейк Пол высмеял Сауля Альвареса в соцсетях

Бокс

Мексиканец отказался от боя

Джейк Пол высмеял Сауля Альвареса в соцсетях

Фото: sport24.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный блогер и профессиональный боксёр Джейк Пол высмеял решение мексиканского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса подписать контракт с известным инвестором профессионального бокса Турки Аль-аш-Шейхом на ближайшие четыре боя, чем заблокировал возможность проведения их очного противостояния.

"Срочные новости: Канело Альварес избежал встречи с Джейком Полом, и теперь он раб, не уважающий гордость мексиканского народа, который поддерживает его на территории США. Неудивительно, если учесть, что за всю свою карьеру он ничего не сделал для бокса за пределами ринга", — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Читайте такжеНовак Джокович поздравил Симону Халеп с потрясающей карьерой
По теме
yellow-arrow
Отто Валлин: Домашняя арена не поможет Чисоре
yellow-arrow
Дерек Чисора оказался тяжелее Отто Валлина
yellow-arrow
Теренс Кроуфорд: Я шокирую мир
Сауль Альварес Джейк Пол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости