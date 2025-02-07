Джейк Пол высмеял Сауля Альвареса в соцсетях

Популярный блогер и профессиональный боксёр Джейк Пол высмеял решение мексиканского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса подписать контракт с известным инвестором профессионального бокса Турки Аль-аш-Шейхом на ближайшие четыре боя, чем заблокировал возможность проведения их очного противостояния.

"Срочные новости: Канело Альварес избежал встречи с Джейком Полом, и теперь он раб, не уважающий гордость мексиканского народа, который поддерживает его на территории США. Неудивительно, если учесть, что за всю свою карьеру он ничего не сделал для бокса за пределами ринга", — написал Пол на своей странице в социальных сетях.