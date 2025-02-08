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Отто Валлин: Домашняя арена не поможет Чисоре

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Отто Валлин: Домашняя арена не поможет Чисоре

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский тяжеловес Отто Валлин в своём последнем интервью перед боем с британским экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дереком Чисорой заявил, что полностью уверен в победе, отметив своё превосходство в скорости.

"Не думал так много о том, что Чисора уже на завершающей стадии карьеры, но могу отметить, что скорость станет моим ключом к победе над ним. Я привык боксировать на территории соперника, и домашняя арена ему не поможет. Имею в виду, что у меня было не так много боёв в Швеции, так что я всегда, можно сказать, нахожусь в родных городах, где бы мне ни приходилось драться. Полностью уверен в себе и своей победе. Выходя в ринг, просто делаю свою работу на максимум, и всё. Так что сейчас предстоит сделать то же самое и просто выслушать вердикт судей", — приводит слова Валлина Boxing Scene.

Напомним, бой Валлина и Чисоры станет главным событием боксёрского вечера, который пройдёт 8 февраля в Манчестере.

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