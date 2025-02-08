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Кличко дал обширный комментарий по поводу возможного возвращения на ринг
Шутка затянулась
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда супертяжелого веса, украинец Владимир Кличко рассказал о своих планах по возможному возвращению на профессиональный ринг.
"Смотрите, я всегда был готов вернуться, я всегда тренировался, я всегда был в хорошей форме. Теперь появились слухи о моем возвращении с новой силой. Они ходят довольно долгое время, когда я вышел на пенсию. Я тоже несколько раз вспомнил, что хочу побить рекорд Джорджа Фармана. Это было бы чем-то особенным. Сейчас я должен сказать, что "дьявол в деталях".
В свое время мой брат или я могли бы стать абсолютным чемпионом, для этого нужно было сразиться друг с другом, но мы никогда не пошли бы на такой шаг, потому что не хотели огорчать нашу маму. Теперь, чтобы вернуться, мне нужно встретиться с Александром Усиком. Можете ли вы представить сейчас, что украинцы будут сражаться друг с другом. Да, он не мой брат, мы не одной крови, но он мой соотечественник, и наша страна находится в состоянии войны. Сейчас идут в этом направлении сигналы, так что я не просто так сказал, что "дьявол в деталях". Могу сказать только одно, мы сейчас прорабатываем многое, но еще нечего анонсировать" – сказал украинец.
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